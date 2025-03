POL-OF: Eine Fahrzeugkontrolle bringt mehrere Verstöße ans Tageslicht; Unfallflucht im Musikerviertel; Streit unter Hundebesitzern eskalierte und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Eine Fahrzeugkontrolle bringt mehrere Verstöße ans Tageslicht - Bundesautobahn 3 / Anschlussstelle Obertshausen

(cb) Beamte der Direktion Verkehrssicherheit kontrollierten am Freitagvormittag einen Opel Movano, welcher die Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg befuhr. Der 48-jährige Fahrer des Transporters hatte eine Holzkiste geladen und war auf dem Weg nach Alzenau. Die Polizisten stellten während der durchgeführten Kontrolle fest, dass die knapp 650 kg schwere Kiste im Laderaum ohne jegliche Sicherung transportiert wurde. Des Weiteren waren die vorderen Reifen dermaßen abgefahren, dass auf der Innenseite der Laufflächen bereits das Gewebe sichtbar war. Außerdem konnte der Fahrer keine vorgeschriebenen Kontrollblätter vorzeigen und das Fahrzeug war zudem aufgrund von fehlendem Versicherungsschutz zur Entstempelung ausgeschrieben. In der Summe führte dies dazu, dass der Opel vor Ort entstempelt wurde und dem Fahrer aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes sowie der Abnutzung der Reifen eine Weiterfahrt untersagt wurde. Insgesamt leiteten die Ordnungshüter fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen, unter anderem wegen der Ladungssicherung sowie zwei Verkehrsstrafanzeigen wegen des Verdachts des Zulassens und des Fahrens ohne gültige Pflichtversicherung ein.

2. Einbruch in Reihenhaus: Täterflüchten ohne Beute - Offenbach

(cm) Diebe sind im Zeitraum vom Dienstag (11.03.) bis Samstag in ein Reihenhaus im Lautzenhardtweg (einstellige Hausnummer) eingebrochen. Vermutlich stiegen die Täter über einen hüfthohen Gartenzaun und betraten das Grundstück über die Rückseite des Hauses. Offensichtlich schlugen sie anschließend die Glasscheibe der Terassentür ein, gelangten somit ins Haus und durchwühlten sämtliche Schränke und Betten in der Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nicht gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Unfallflucht im Musikerviertel - Offenbach

(cm) Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht machen können, die sich im Zeitraum vom 27. Februar bis 20. März in der Birkenlohrstraße (40er-Hausnummern) ereignet haben soll. Die Fahrzeughalterin eines blauen VW Golfs, die den Vorfall am gestrigen Sonntag zur Anzeige bracht, parkte ihr Auto donnerstags gegen 14 Uhr am Straßenrand des Musikerviertels. Als sie drei Wochen später gegen 15 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie, dass ihre hintere linke Tür zerkratzt wurde. Offensichtlich wurde das Fahrzeug beim Vorbeifahren touchiert. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-5100.

4. Jugendlicher drohte mit Messer - Offenbach

(cm) Ein etwa 14 Jahre alter Jugendlicher hat am Samstag in der Kurt-Tucholsky-Straße (10er-Hausnummer) einen Passanten mit einem Messer bedroht. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keinen vorherigen Auseinandersetzungen zwischen dem 1,60 Meter großen Täter und seinem 37-jährigen Opfer. Laut Angaben des Geschädigten seien sich die beiden nicht bekannt. Anschließend entfernte sich der dunkel gekleidete Jugendliche mit schwarzgelockten Haaren vom Tatort. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

5. Streit unter Hundebesitzern eskalierte - Offenbach / Rumpenheim

(cb) Am Sonntagmorgen trafen in der Nähe vom Schultheisweiher zwei Hundebesitzer aufeinander und es kam aufgrund eines nicht angeleinten Hundes zum Streit. Eine 47-jährige Offenbacherin war auf dem Fahrrad unterwegs, während ihr Hund neben ihr an der Leine lief, als sie auf einen etwa 60-jährigen Hundehalter mit seinem schwarz-weißen Australien-Shepard traf, welcher unangeleint lief. Die Radfahrerin bat den Mann mit kurzen, grauen Haaren und grauem Bart, seinen Hund anzuleinen. Über diesen Umstand gerieten die beiden Hundebesitzer dermaßen in Streit, dass der Mann, welcher einen Jogginganzug trug, der Offenbacherin ein Klappmesser vorhielt. Die Polizei in Offenbach ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung und sucht Zeugen des Vorfalls. Diese melden sich bitte bei den Ermittlern unter der Rufnummer 069 8098-5100.

6. Vorwurf des räuberischen Diebstahls: 31-jähriger mutmaßlicher Ladendieb gestellt / Suche nach Komplizen - Dietzenbach

(lei) Mal schnell eine Wasserpumpe im Baumarkt "besorgen" - das war wohl der Plan von zwei Männern, die am Freitagnachmittag gegen 16.35 Uhr in ein solches Geschäft in der Albert-Einstein-Straße spazierten, dort den Gegenstand in eine mitgebrachte Sporttasche gepackt und damit den Laden ohne Bezahlung verlassen haben sollen. Eine Mitarbeiterin, die den mutmaßlichen Diebstahl beobachtet hatte, sprach die beiden Herren nach dem Passieren der Kasse darauf an, augenblicklich später sollen sie die Frau zur Seite gestoßen haben, ehe sie Fersengeld gaben und wegrannten. Ein Ladendetektiv war jedoch schneller und konnte zumindest einen der beiden einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 31-Jährige musste die Pumpe wieder abgeben, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls. Sein etwa 1,85 Meter großer Komplize konnten entkommen; er trug dunkle Kleidung und hatte kurze schwarze Haare. Nach ihm sucht die Polizei noch. Zeugen, die weitere Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 bei der Polizeistation Dietzenbach zu melden.

7. Einbrecher nahmen Mikroskope mit - Großkrotzenburg

(cb) Einbrecher hatten es auf scheinbar auf die Mikroskope einer Schule in der Niederwaldstraße (einstellige Hausnummern) abgesehen. Sie zerstörten eine Fensterscheibe eines Fachraumes und drangen anschließend in diesen ein. Hier entnahmen sie insgesamt acht Mikroskope im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Samstag, 10.30 Uhr. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit den Beamten des Fachkommissariats in Offenbach unter der 069 8098-1234 in Verbindung.

8. Unbekannte beschädigten schwarzen Astra - Seligenstadt

(cb) Die Polizei in Seligenstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich in der Großen Maingasse ereignete. Der Fahrzeugbesitzer stellte seinen schwarzen Opel Corsa am Samstag gegen 23.20 Uhr auf einem dortigen Parkplatz ab. Am nächsten Morgen, gegen 7 Uhr, musste er feststellen, dass Unbekannte mehrfach gegen seinen schwarzen Wagen getreten und dadurch einen Schaden von etwa 5.000 Euro verursacht hatten. Der Opel wies Beschädigungen an beiden Außenspiegeln, an einem Rücklicht sowie an der Fahrerseite auf. Zeugen wenden sich bitte telefonisch (Telefonnummer: 06182 8930-0) an die Polizei in Seligenstadt.

