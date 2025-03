POL-OF: Wer beschädigte die Bestuhlung im Außenbereich der Bäckerei?

Sinntal (ots) - (lei) Ein Feuer im Ortsteil Mottgers hat am späten Sonntagabend Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Kurz nach 23 Uhr ging bei den Einsatzkräften der Notruf ein, in dem von einem Brand in einer Doppelgarage im Talweg die Rede war. Vor Ort begannen die Wehren aus Mottgers, Weichersbach und Schwarzenfels umgehend mit dem Löschangriff, sodass "Feuer aus" bereits nach kurzer Zeit vermeldet werden ...

