Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu Einbrüchen in Wathlingen und Eicklingen gesucht

Eicklingen / Wathlingen (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Wathlingen zu einem Einbruch in eine Motorradwerkstatt gekommen. In dem Zeitraum von Freitag, 29.11.2024 bis Samstag, 30.11.2024 verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu der Werkstatt mit angrenzendem Verkaufsraum. Hier entwendeten sie vier Motorräder, sowie ein Fahrrad, diverse Motorradteile und Werkzeug. Wie die Täter die Motorräder und das andere Diebesgut vom Tatort weggeschafft haben, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Der Schaden beläuft sich auf zirka 25.000 Euro. Bereits in der vergangenen Woche waren bei einem Einbruch in eine Motorradwerkstatt in Eicklingen elf Motorräder entwendet worden. Ob diese beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Die betroffene Werkstatt in Eicklingen war bereits im September Ziel eines Einbruches. Die Polizei Celle bittet in allen drei Fällen um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Beobachtungen wie zum Beispiel zu Transportfahrzeugen oder Ähnlichem in den Tatzeiträumen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05141-277-0 in Verbindung zu setzen.

Es geht um folgende Taten:

Einbruch in eine Motorradwerkstatt in der Sägemühlenstraße in Wathlingen; Tatzeit: Freitag 29.11.2024, 15:00 Uhr bis Samstag, 30.11.2024, 09:00 Uhr

Einbruch in einen Motorradladen / Werkstatt in der Dorfstraße in Eicklingen; Tatzeit: Sonntag, 24.11.2024, 14: 00 Uhr bis Montag, 25.11. 12:40 Uhr und Donnerstag, 26.09.2024, 21:30 Uhr bis Freitag, 27.09.2024, 06:00 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell