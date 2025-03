Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen Verdachts der Bedrohung und der gefährlichen Körperverletzung: Vorläufige Festnahme eines 19-jährigen Tatverdächtigen

Fahndung nach zwei weiteren Verdächtigen dauert an

Bad Soden-Salmünster / Bad Orb (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Samstagabend in Bad Soden-Salmünster haben die Staatsanwaltschaft Hanau und die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung sowie der gefährlichen Kopfverletzung aufgenommen. Drei Tatverdächtige hatten einen 22-jährigen Mann in der Potsdamer Straße in Salmünster gemeinschaftlich abgepasst, ihn mit Schusswaffen bedroht und diesen geschlagen. Der Geschädigte erlitt unter anderem eine Nasenbeinfraktur und kam ins Krankenhaus, während ein 19 Jahre alter Beschuldigter kurz darauf in Bad Orb angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte.

Im Zuge einer staatsanwaltlich angeordneten Durchsuchung seines Fahrzeugs konnte unter anderem eine sogenannte Reizstoffpistole aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige sodann wieder entlassen.

Die Fahndung nach den zwei weiteren, namentlich bereits bekannten, heranwachsenden Tatverdächtigen dauert derweil an.

Zu dem Tatgeschehen bitten die Ermittler nun um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06052 9148-0. Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Offenbach, 23.03.2025

