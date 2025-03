Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hoher Schaden bei Wohnhausbrand: Ermittlungen zur Ursache eingeleitet

Seligenstadt (ots)

(lei) Feuerwehr und Polizei sind am Freitagnachmittag zu einem Wohnhausbrand in der Straße "Am Breitenbach" ausgerückt, nachdem dieser gegen 16.50 Uhr bei den Helfern gemeldet und zunächst von einem brennenden Balkon berichtet wurde. Vor Ort leitete die Feuerwehr, die mit gut 70 Kräften im Einsatz war, umgehend Löschmaßnahmen ein. Das Feuer, dass sich auf das Dachgebälk und die balkonseitige Gebäudehälfte ausgebreitet hatte, konnte nach und nach unter Kontrolle gebracht werden. Die Arbeiten der Feuerwehr zogen sich jedoch bis in den späten Abend hinein, zumal zur Brandbekämpfung ein Großteil des Daches abgedeckt werden musste, unter anderem um Glutnester ausfindig zu machen.

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen war die Straße vorübergehend gesperrt. Durch den Brand und das Löschwasser wurde ein Großteil des Daches, das Obergeschoss und eine Seite der Hausfassade stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird vorerst auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Das Einfamilienhaus ist bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Verletzt wurde niemand; die Bewohner hatten sich zuvor selbstständig aus dem Haus begeben. Die Brandursache ist noch unklar, entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Offenbach, 22.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

