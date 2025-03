POL-OF: Nach Brand in der Kinzigstraße: Ermittlungen wegen Fahrlässigkeit

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - 1. Autospiegelgläser geklaut: Zeugen gesucht - Mühlheim am Main (cb) Die Spiegelgläser beider Seitenspiegel eines schwarzen Mercedes klauten bislang Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag. Der Fahrzeugführer parkte seinen schwarzen GLE am Donnerstag gegen 1 Uhr am Fahrbahnrand in ...

mehr