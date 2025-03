Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pärchen soll mehrere Kaffeepackungen geklaut haben; Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen und Beleidigung; Wer hat den E-Scooter geklaut? und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Pärchen soll mehrere Kaffeepackungen geklaut haben - Hanau

(cb) Ein Langfinger-Pärchen soll am Donnerstagnachmittag aus einem Ladengeschäft in der Hanauer Innenstadt mehrere Kaffeepackungen gestohlen haben und mit diesen geflüchtet sein. Die beiden betraten gegen 14.20 Uhr das in der Straße "Am Markt" befindliche Geschäft, wo der männliche Täter dann direkt aus der Auslage sechs Packungen Kaffee entnommen haben soll und diese in seiner Einkaufstasche verstaute. Als ein Mitarbeiter den Unbekannten ansprach, soll dieser den Verkäufer geschubst haben, wodurch dem Dieb die Flucht ermöglicht wurde. Seine Begleiterin soll das Geschehen lediglich beobachtet haben, folgte dem 30 bis 35 Jahre alten Kaffeedieb dann aber aus dem Geschäft. Laut Zeugenaussagen soll der Ladendieb etwa 1,95 Meter groß sein und eine kräftige Statur haben. Er hatte lichtes, kurzes, schwarzes Haar und trug einen ungepflegten Vollbart. Zudem war er am Hals tätowiert. Bekleidet war er mit einer dunklen langen Hose. Im Zuge der Ermittlungen konnte seine Begleiterin kurze Zeit später durch hinzugerufene Schutzleute auf dem Freiheitsplatz angetroffen werden. Die 33-Jährige musste die Beamten mit auf die Dienststelle begleiten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler die Hanauerin nach Hause. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch (Rufnummer 06181 100-120) an die Polizeistation Hanau I.

2. Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen und Beleidigung - Maintal

(fg) Auf einen 40-Jährigen aus Hanau kommen Strafanzeigen wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen sowie des Verdachts der Beleidigung zu, nachdem dieser sich am Donnerstagmorgen gegenüber einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes unter anderem entblößt haben soll. Zuvor war der Tatverdächtige mehrfach auf dem Rathausgelände aufgetaucht und hatte daraufhin einen Platzverweis erteilt bekommen. Diesem kam er offensichtlich nicht nach und erschien gegen 9.30 Uhr erneut in der Klosterhofstraße. Gegenüber der überprüfenden Mitarbeiterin des Ordnungsamtes habe er dann sein Geschlechtsteil entblößt. Zudem habe er beleidigende Aussagen mit sexuellem Bezug getätigt. Die Kriminalpolizei hat nun entsprechende Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 melden.

3. Verkehrskontrollen mit dem Fokus auf Drogenerkennung im Straßenverkehr: Polizei ahndete zahlreiche Verstöße - Maintal

(fg) Zehn Verkehrsteilnehmende mussten am Donnerstag mit auf die Polizeistation kommen und Blutproben abgeben, da der Verdacht besteht, dass diese unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilnahmen. Außerdem fertigten die Polizisten weitere Strafanzeigen und ahndeten diverse Ordnungswidrigkeiten. Mit dem Fokus auf Drogenerkennung im Straßenverkehr richtete die Polizei ab den Nachmittagsstunden zwei Kontrollabschnitte ein: So waren die Beamten in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeistationen Maintal und Dietzenbach unterwegs. Ziel derartiger Kontrollen ist es nach wie vor, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere gegen den Einfluss von Alkohol oder anderer rauschwirksamer Mittel am Steuer vorzugehen. Im Zuge der Kontrollen ahndeten die eingesetzten Beamten rund 50 Ordnungswidrigkeiten (unter anderem Gurtverstöße) und schrieben drei Mängelanzeigen. Bei den zehn angehaltenen Personen, die offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs waren, lagen fünf im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Auf fünf Personen kommen Strafanzeigen zu; so schlugen Vortests positiv auf THC, Amphetamine und auch Opiate an. Ein Autofahrer war ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Zudem wurden drei Strafanzeigen wegen Pflichtversicherungsverstößen gefertigt. In einem Fahrzeug fanden die Beamten rund 52 Gramm Cannabis, welches daraufhin sichergestellt wurde. Die Polizei führte außerdem präventive Gespräche durch und gab den kontrollierten Fahrerinnen und Fahrerin praktische Tipps zur Verbesserung ihrer Verkehrssicherheit an die Hand. Der Konsum von Rauschmitteln und Alkohol am Steuer gefährdet nicht nur das eigene Leben, sondern auch das Leben anderer.

4. Wer hat den E-Scooter geklaut? - Bruchköbel

(cb) Eine 34-Jährige stellte ihren E-Scooter am Donnerstag gegen 18.55 Uhr an der Anschrift "Inneren Ring" zwischen dem Stadthaus und einer Bäckerei an einem Fahrradständer ab. Der unbekannte Täter näherte sich dem Elektrokleinstfahrzeug, löste das Schloss, ohne dieses zu beschädigen und fuhr mit dem E-Scooter in unbekannte Richtung davon. Die Beamten der Polizeistation Hanau II haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und nehmen unter der Rufnummer 06181 9010-0 Zeugenhinweise entgegen.

5. Drei Holzstelen aus Verankerung gerissen: Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung - Nidderau / Windecken

(fg) Unbekannte rissen zwischen Mittwochabend, 21 Uhr und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, drei Holzstelen aus ihrer Erdverankerung, sodass diese auf den Boden fielen. Zwei weitere der Stelen befanden sich bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei im Schiefstand. Die rund drei Meter hohen Holzstelen befinden sich in der Verlängerung der Eugen-Kaiser-Straße nahe des Naturdenkmals "Wartbaum" in der "Hohe Straße". Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Ermittlungen werden wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung geführt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Offenbach, 21.03.2025, Pressestelle, Felix Geis

