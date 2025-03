Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Autospiegelgläser geklaut: Zeugen gesucht; Unfallverursacher flüchtete zu Fuß: Hinweise erbeten; Zeugensuche: E-Bike und weiteres Zubehör aus Tiefgarage gestohlen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Autospiegelgläser geklaut: Zeugen gesucht - Mühlheim am Main

(cb) Die Spiegelgläser beider Seitenspiegel eines schwarzen Mercedes klauten bislang Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag. Der Fahrzeugführer parkte seinen schwarzen GLE am Donnerstag gegen 1 Uhr am Fahrbahnrand in der Bischof-Kaiser-Straße (10er-Hausnummern) und musste bei seiner Rückkehr gegen 6 Uhr feststellen, dass die Außenspiegel ohne Spiegelgläser unnütz sind. Durch das Abmontieren richteten die Täter einen Sachschaden von etwa 500 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Mühlheim am Main unter der Rufnummer 06108 6000-0 in Verbindung zu setzen.

2. Zeugensuche: E-Bike und weiteres Zubehör aus Tiefgarage gestohlen - Rodgau

(cm) In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Gustav-Heinemann-Straße (einstellige Hausnummern) in Jügesheim. Es wurden ein E-Bike, drei Ladegeräte, drei Fahrradtaschen, zwei Pedelec-Akkus und ein Fahrrad-Bordcomputer im Gesamtwert von rund 5.000 Euro gestohlen. Die Polizei konnte am Tatort einen Handschuh sicherstellen, der mutmaßlich von den Tätern benutzt wurde. Die Untersuchungen dazu dauern noch an. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Unfallverursacher flüchtete zu Fuß: Hinweise erbeten - Bundesstraße 45 / Rodgau / Jügesheim

(cb) Die Beamten der Polizeiautobahnstation Langenselbold suchen Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 45 in Fahrtrichtung Dieburg zwischen den Anschlussstellen Hainhausen und Dudenhofen ereignete. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher war gegen 19.45 Uhr auf der Bundesstraße mit einem schwarzen Porsche Cayenne unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke krachte. Ersten Erkenntnissen nach, soll der Fahrer des Porsche mit OF-Kennzeichen anschließend zu Fuß die Unfallstelle verlassen haben, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Porsche entstand durch den Unfall ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro und an der Leitplanke ein Schaden von ungefähr 500 Euro. Hinweise nehmen die ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer 06183 91155-0 entgegen.

4. Zeugensuche nach Unfallflucht in der Konrad-Adenauer-Straße - Rödermark / Urberach

(fg) Im Vorbeifahren streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstagabend einen in der Konrad-Adenauer-Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkten weißen Fiat. Dieser weist nun Beschädigungen an der Heckschürze der Fahrerseite, an der Fahrertür und am linken Außenspiegel auf. Der entstandene Schaden beträgt rund 3.000 Euro. Der Wagen parkte nur für rund eine Stunde zwischen 22.40 und 23.40 Uhr am Fahrbahnrand. Zeugen der Unfallflucht melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 4837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

Offenbach, 21.03.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell