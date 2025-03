POL-OF: Vier Verletzte und Millionenschaden bei Brand eines Reihenwohnhauses - Ursache noch unklar

Offenbach (ots) - (lei) Zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es am Donnerstagnachmittag in der Straße "Am Lämmerspieler Weg" gekommen. Dabei ist ein 46 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto verstorben. Nach den bislang vorliegenden Informationen der Polizei war es gegen 16 Uhr zu der Kollision an der Einmündung zur ...

