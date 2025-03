Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Besonders schwerer Fall des Diebstahls an Anhänger (1,5to) samt starkem Stromerzeuger; Zeugenhinweise erbeten!

Kirn, Parkplatz Kyrau (ots)

In der Nacht vom 06.03.2025 auf den 07.03.2025 kam es in Kirn zu einem Diebstahl eines Anhängers samt Stromgenerator. Der Anhänger des Herstellers Eduard war, beladen mit einem Stromgenerator des Herstellers Atlas in gelb, auf dem Parkplatz Kyrau an der Kallenfelser Straße abgestellt. Gesichert war er mit einer entsprechenden Anhängersicherung und einer Parkkralle. Der Gesamtwert dürft bei circa 12.000EUR liegen, wobei 10.000EUR auf den Stromerzeuger entfallen. Entsprechende Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise auf den oder die Täter werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752 1560 erbeten.

