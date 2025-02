Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Opel Kombi zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Kirn (ots)

Am 16. Februar 2025 wurde in der Übergasse in Kirn, direkt vor dem Restaurant "Panda", ein dunkler Opel Kombi beschädigt. Zwischen 13:55 Uhr und 14:05 Uhr wurde das Fahrzeug mutwillig zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Informationen zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

