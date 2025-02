POL-PIKIR: Ölspur - Hinweise auf Verursacher erbeten

Simmertal (ots) - Vermutlich bereits am Donnerstag, 06.02.2025 gegen 09:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Netto-Parkplatz in der Heinrich-Schorsch-Straße in Simmertal. Hierbei wurde ein dort geparkter Toyota Auris einer 56-jährigen Besitzerin beschädigt. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher hat den Toyota wohl beim ein oder ausparken an dessen Fahrerseite beschädigt und entfernte sich dann unerlaubt ...

mehr