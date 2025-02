POL-PIKIR: Vandalismus und Diebstahl auf Photovoltaik-Baustelle - Zeugen gesucht!

Kirn (ots) - Am 22. Februar 2025 kam es gegen 15:43 Uhr zu einem Brand auf dem Parkplatz eines Kostümgeschäfts in der Binger Landstraße in Kirn. Eine vor Ort befindliche Streife der Polizeiinspektion Kirn traf schnell am Einsatzort ein und konnte das Feuer, das unmittelbar an der Gebäudewand ausgebrochen war, mittels Feuerlöscher erfolgreich löschen. Durch das zügige Handeln der Beamten konnte ein größerer ...

