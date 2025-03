Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tödlicher Verkehrsunfall: Motorradfahrer im Krankenhaus verstorben

Offenbach (ots)

(lei) Zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es am Donnerstagnachmittag in der Straße "Am Lämmerspieler Weg" gekommen. Dabei ist ein 46 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto verstorben.

Nach den bislang vorliegenden Informationen der Polizei war es gegen 16 Uhr zu der Kollision an der Einmündung zur Daimlerstraße gekommen. Ein 38-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr demnach die genannte Straße aus Richtung Maybachstraße kommend und wollte offenbar nach links in die Daimlerstraße abbiegen. Offenbar beim Abbiegen kam es dann zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung "Untere Grenzstraße" entgegenkommenden 46-Jährigen auf seiner Yamaha. Der Biker wurde auf die Straße geschleudert und geriet unter den Peugeot. Unter laufenden notärztlichen Reanimationsmaßnahmen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er jedoch kurz darauf seinen schweren Verletzungen erlag. Der 38-jährige Autofahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls in die Klinik.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs und der Unfallursache wurde ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen. In dem Zusammenhang wurden auch beide beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Der Bereich um die Unfallstelle war für die Dauer der Einsatzmaßnamen vollgesperrt. Der Sachschaden ist noch nicht bezifferbar.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich beim Polizeirevier Offenbach zu melden (069 8098-5100). Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 20.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

