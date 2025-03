Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei geparkte Autos bei Alleinunfall beschädigt: Hoher Schaden; Zeugen gesucht! Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung; Auto von fahrradfahrendem Kind beschädigt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zwei geparkte Autos bei Alleinunfall beschädigt: Hoher Schaden - Obertshausen

(fg) Ein 37-Jähriger verlor am Donnerstagmorgen, kurz nach 2 Uhr, in der Von-Stauffenberg-Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern die Kontrolle über seinen grauen NIO und prallte gegen zwei dort parkende Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann aus Obertshausen auf der Von-Stauffenberg-Straße in Fahrtrichtung Querstraße unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei prallte der von ihm gesteuerte Wagen gegen einen Dacia Sandero und einen Ford Kuga. Durch die Kollision entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Der NIO-Fahrer blieb unverletzt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

2. Zeugen gesucht! Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung - Neu-Isenburg

(fg) Am Mittwochabend kam es zu einem Angriff auf einen 29-Jährigen und dessen Begleiter in der Frankfurter Straße / Ecke Kronengasse, weshalb die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt und nach Zeugen sucht. Nach Angaben des Anzeigenerstatters sei dieser gegen 20.20 Uhr in Begleitung seines Bekannten auf dem Gehweg der Frankfurter Straße entlanggelaufen. Unvermittelt sei dann ein auffallend großer Mann mit grauen Haaren und einem grauen Bart auf die beiden zu gerannt. Er selbst habe Pfefferspray ins Gesicht gesprüht bekommen, sein Begleiter sei gegen den Kopf geschlagen worden. Der Unbekannte rannte kurz darauf in Richtung einer dortigen Bar davon. Er hatte eine kräftige Statur und war mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Jacke sowie einer blauen Hose bekleidet. Der 29-Jährige klagte über eine Reizung der Augen; sein Begleiter trug eine Platzwunde am Kopf davon. Beide wurden von der Besatzung eines alarmierten Rettungswagens vor Ort behandelt und anschließend entlassen. Weshalb es zu dem Angriff kam, ist bislang unbekannt. Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0.

3. Auto von fahrradfahrendem Kind beschädigt: Hinweise erbeten - Seligenstadt / Klein-Welzheim

(cb) Einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursachte ein bislang unbekanntes Kind, als dieses am Mittwoch einen in der Walinusstraße (10er-Hausnummern) abgestellten blauen Ford beschädigte. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte das Kind auf seinem Fahrrad gegen 13.05 Uhr vom Bürgersteig auf die Straße wechseln. Hierzu begab es sich zwischen zwei parkende Fahrzeuge, blieb dabei mit dem Fahrradlenker an der Motorhaube des blauen Ford Transit hängen und zerkratze diese. Weitere Ermittlungen ergaben dann den Hinweis auf das offensichtlich verursachende Kind. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0 entgegen.

4. Brummi und Mercedes geraten aneinander - Bundesautobahn 45 / Bundesstraße 469 / Mainhausen

(cb) Ein gelb/oranger Brummi und ein schwarzer Mercedes wollten am Mittwoch, gegen 13 Uhr, zeitgleich von der Bundesautobahn 45, Anschlussstelle Mainhausen auf die Bundesstraße 469 in Fahrtrichtung Aschaffenburg abbiegen. Hierzu nutzten die Fahrzeuglenker die beiden Linksabbiegespuren. Während des Abbiegens gerieten der Brummi und der Mercedes seitlich aneinander. Der Mercedes wurde durch den Unfall auf der Fahrerseite an der Stoßstange und am Kotflügel beschädigt, wodurch ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro entstand. Der auffällige Laster weist an der Frontstoßstange einen Schaden von schätzungsweise 500 Euro auf. Die ermittelnden Beamten in Seligenstadt bitten unter der Rufnummer 06182 8930-0 um Zeugenhinweise.

Offenbach, 20.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

