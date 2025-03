Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei Firmenfahrzeuge aufgebrochen und Werkzeug gestohlen: Kripo erbittet Hinweise

Dreieich (ots)

(lei) Autoknacker haben in der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 6 Uhr, drei Firmenfahrzeuge auf einem Parkplatz in der Hauptstraße (30er-Hausnummern) aufgebrochen und daraus Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Unbekannten hatten hierzu jeweils ein Loch in die Schiebetür der Autos (zwei VW Transporter, ein Ford Transit) geschnitten, um sie zu öffnen. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet nun um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 20.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell