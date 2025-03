Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Stoppschild missachtet: Zusammenstoß zweier Autos, Beteiligter leicht verletzt

L 3193 / Neuberg (ots)

(lei) Mit leichten Verletzungen ist am Mittwochnachmittag ein 51 Jahre alter Autofahrer ins Krankenhaus gekommen, nachdem er auf der Landesstraße 3193 in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Mann war gegen 14.40 Uhr mit seinem 3er BMW von Langenselbold kommend in Richtung Erlensee unterwegs, als ihm, so die ersten Informationen, ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer offenbar die Vorfahrt genommen hatte. Der Senior befuhr die Landesstraße 3445 aus Richtung Ravolzhausen kommend und wollte nach links in Richtung Langenselbold auf die Landesstraße 3193 einbiegen. Trotz Stoppschild übersah er dabei jedoch den herannahenden BMW. Der 51-Jährige konnte nicht mehr anhalten, krachte in die Seite des Mercedes und verletzte sich dabei am Knie. Der Einmündungsbereich war kurzzeitig für die Rettungsmaßnahmen vollgesperrt.

Offenbach, 20.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

