POL-OF: Zusammenstoß zwischen Auto und Traktor mit Güllefass: Frau schwer verletzt

L 3009 / Nidderau-Ostheim (ots)

(lei) Folgenreiches Überholmanöver am Mittwochvormittag zwischen Hammersbach und Nidderau-Ostheim: Ein landwirtschaftliches Gespann bestehend aus einem Traktor und einem angehängten Güllefass sowie ein nachfolgender 64-jähriger Mercedes-Fahrer waren gegen 11.40 Uhr auf der Landesstraße 3009 in Richtung des Nidderauer Stadtteils unterwegs, als der 46-jährige Trecker-Fahrer nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte. Der Autofahrer, so die bisherigen Erkenntnisse, soll in dem Moment jedoch zum Überholen angesetzt haben, sodass es zum Zusammenstoß kam, als das Gespann bereits am Abbiegen war. Durch den Aufprall wurde der etwa neun Tonnen schwere Traktor leicht nach rechts versetzt. Die 60 Jahre alte Beifahrerin in dem Auto wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden steht noch nicht fest, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau II (06181 9010-0).

Offenbach, 20.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

