POL-OF: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug: 6000 Euro Sachschaden; Mehrere Hochsitze beschädigt: Wer kann Hinweise geben? und Feuer in Waldstück: Aschereste ursächlich?

1. Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug: 6000 Euro Sachschaden - Hanau

(cm) Unbekannte Täter beschädigten am Dienstag einen grauen BMW des Typs 420i, der in der Ollenhauerstraße in Großauheim parkte. Die Motorhaube und die Fahrertür wurden eingedellt. Außerdem schlugen die Täter die Heckscheibe ein. Die Anzeige wurde von der Polizei in Großauheim am Dienstagmittag aufgenommen. Der genaue Tatzeitraum muss noch ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Informationen angeben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau zu melden.

2. Mehrere Hochsitze beschädigt: Wer kann Hinweise geben? - Bad Orb

(lei) Nachdem jüngst mehrere Hochsitze im Wald bei Bad Orb beschädigt wurden, ermittelt die Polizei in Bad Orb nun wegen Sachbeschädigung und sucht nicht nur die dafür Verantwortlichen, sondern auch Zeugen. Die Unbekannten hatten in der Zeit zwischen Sonntag (16.03.) und Dienstag zehn der Jagdstände umgeworfen und dadurch zum Teil komplett zerstört. Der Schaden an den Hochsitzen, die sich alle in einem Jagdrevier in Verlängerung der Molkenbergstraße befinden, wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Gut möglich, dass aufgrund des Gewichts der Gebilde jeweils mehrere Personen zu Werke gingen, so die bisherige Einschätzung. In der Vergangenheit wurden bereits mehrere Hochsitze in benachbarten Jagdrevieren, darunter auch in Biebergemünd, beschädigt, weshalb die Polizei einen möglichen Zusammenhang nicht ausschließt. Wer im aktuellen Fall Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 bei der Polizeistation Bad Orb zu melden.

3. Feuer in Waldstück: Aschereste ursächlich? - Jossgrund

(lei) Noch nicht ganz klar ist die Ursache eines Brandes am Dienstagnachmittag in einem Waldstück bei Burgjoß. Zu dem Areal im Bereich der Straße "Waldsiedlung" wurden Feuerwehr und Polizei gegen 14 Uhr beordert, weil sich am Boden liegendes Trockenlaub sowie Bäume und Totholz auf einer Fläche von mehreren hundert Quadratmetern entzündet hatten. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und konnte die Flammen zügig löschen; der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. An der Brandstelle stellten die Einsatzkräfte ausgekippte Asche und Holzkohlereste fest, die möglicherweise noch nicht erkaltet waren und durch den Wind angefacht wurden. Die Polizei hat daher nun Ermittlungen wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Die zuständigen Ermittler der Hanauer Kriminalpolizei bitten unter der Rufnummer 06181 100-123 nun um Hinweise von Zeugen, wer die Reste dort hinterlassen hat.

