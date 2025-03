Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Abschlussmeldung: Gefahrenlage im Kuckuck in Hameln

Hameln (ots)

Die Polizei wurde am Abend (13.03.2025), gegen 21:10 Uhr, zu einer möglichen Bedrohungslage in die Straße Kuckuck in Hameln alarmiert. Nach jetzigen Erkenntnissen randalierte ein 57 Jahre alter Hamelner in seiner Wohnung und drohte sich und Dritte zu verletzen. Anschließend zog er sich in seine Wohnung zurück. Das Gebäude wurde unmittelbar durch die Einsatzkräfte der Polizei evakuiert und umstellt. Die Beamten stellten über ein Fenster kurzzeitig Kontakt zum 57-Jährigen her. Dieser reagierte zunächst nicht auf Anweisungen der Einsatzkräfte. Auch nach Gesprächen durch die hinzugezogene Verhandlungsgruppe konnte der Mann nicht überzeugt werden, die Wohnungstür zu öffnen. Es erfolgte schließlich eine Türöffnung durch die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden. In der Wohnung konnte der Hamelner angetroffen und ohne Widerstand in Gewahrsam genommen werden. Der Mann wird aktuell durch die Einsatzkräfte zur Polizeidienststelle verbracht und noch in der Nacht einem Arzt vorgestellt. Die Hintergründe seines Handelns sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

