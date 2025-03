Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Telefon- und Internetkabel beschädigt

Holzminden (ots)

Am Dienstag (11.03.2025) beschädigten unbekannte Täter, gegen 16:50 Uhr, Telefon- und Internetkabel zweier Arztpraxen in der Bürgermeister-Schrader-Straße in Holzminden. Personen, die zu dieser Zeit Auffälligkeiten festgestellt haben oder Hinweise zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531 9580 in Verbindung zu setzen.

