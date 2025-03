Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brand eines leerstehenden Wohngebäudes

Eschershausen-Stadtoldendorf/ Heinade (ots)

In der Nacht (12.03.2025) geriet, gegen 01:00 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache ein zurzeit leerstehendes Wohngebäude in der Straße "An der Reihe" in Heinade in Brand. Ein 26-jähriger Anwohner meldete der Polizei, dass er in der Nachbarschaft in Heinade-Hellental einen Feuerschein wahrgenommen habe. Beim Eintreffen der Polizei stand bereits das Erd- und Dachgeschoss des Gebäudes in Flammen. Das Feuer konnte in der Nacht durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei Holzminden hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell kann eine vorsätzliche Brandstiftung und der Zusammenhang zu weiteren Brandlegungen in der Ortslage Hellental nicht ausgeschlossen werden.

