Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Traumberuf Polizei: Zahlreiche Interessierte am ersten "Elternabend" im Polizeipräsidium

Südosthessen / Offenbach (ots)

(jm) Über 30 Personen waren am Dienstagabend bei der Veranstaltung "Traumberuf Polizei" im Präsidium am Spessartring dabei. Erstmalig fand dieser Informationsabend auch im Beisein der Eltern der Berufsinteressierten statt. Während der rund zweistündigen Veranstaltung informierten Christopher Wenzel und Jennifer Mlotek von der Einstellungsberatung über die Einstellungsvoraussetzungen, das Eignungsauswahlverfahren und gaben Einblicke in den vielfältigen sowie abwechslungsreichen Polizeiberuf.

Begleitet wurde das Einstellungsduo von zwei Kripo-Studierenden, die dem "potentiellen" Nachwuchs sowie deren Eltern alle offenen Fragen über das Studium beantworteten. Bei einer anschließenden Präsidiumsführung sammelten die Interessierten bereits erste Eindrücke über den möglichen zukünftigen Arbeitsplatz. Nach dem durchweg positiven Feedback der Teilnehmenden über die Veranstaltung werden die beiden Hauptkommissare auch zukünftig an diesem Format festhalten.

Wer ebenfalls Interesse an dem spannenden Beruf hat, kann sich gerne mit dem Team der Einstellungsberatung unter den Rufnummern 069 8098-1231/-1232 in Verbindung setzen.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP SOH).

Offenbach, 19.03.2025, Pressestelle, Felix Geis

