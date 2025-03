Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung festgenommen: Auto aufgebrochen und mehrere Gegenstände gestohlen; 29-Jähriger bei Handgemenge verletzt; Betrüger gab sich als Stadt-Mitarbeiter aus und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Mann soll Einsatzkräfte geschlagen, gebissen und beleidigt haben: Anzeige gegen 46-Jährigen - Offenbach

(lei) Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung muss sich ein 46-Jähriger nun verantworten, nachdem er am Dienstagnachmittag im Brunnenweg Einsatzkräfte körperlich und verbal attackiert haben soll. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann war gegen 14.35 Uhr auffällig geworden, da er zuvor randaliert und dabei gegen Autos geschlagen habe. Nach Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei soll er einen Rettungssanitäter ins Gesicht geschlagen und anschließend einem Polizisten in den Finger gebissen haben. Ferner habe er die Einsatzkräfte beleidigt und bedroht. Der Offenbacher musste eine Blutprobe abgeben. Zeugen des Vorfalls, der sich in Höhe der Hausnummer 187 abspielte, sind aufgerufen, sich bei beim Polizeirevier Offenbach zu melden (069 8098-5100).

2. Zwei Graffitis an Fabrikmauer - Offenbach

(cb) Zwei große Graffitis haben bislang Unbekannte zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 8 Uhr, an die Mauern einer Fabrik in der Ludwigstraße (80er-Hausnummern) gesprüht. Die Schmierfinken benutzten für die beiden Graffitis und einen Schriftzug die Farben grün, lila, schwarz und pink. Die ermittelnde Polizei in Offenbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

3. 29-Jähriger bei Handgemenge verletzt - Mühlheim am Main

(cb) Die Polizei in Mühlheim sucht nach einem Handgemenge nach Zeugen, die Hinweise auf eine gefährliche Körperverletzung geben können, die sich am Sonntag zugetragen hat. Zwei Freunde, 29 und 42 Jahre, verließen gegen 4.15 Uhr eine Bar in der Schillerstraße (10er-Hausnummern), als sie kurz darauf von zwei bis dato Unbekannten angesprochen wurden. Zwischen den vier Männern kam es zur Auseinandersetzung, in der Folge sollen die Unbekannten auf die beiden Männer aus Mühlheim mit Fäusten und einer Glasflasche eingeschlagen haben. Durch den Angriff erlitten der 29 Jahre alte Mann sowie sein 42-jähriger Kumpel Verletzungen im Gesichtsbereich und mussten in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu melden.

4. Zeugensuche nach Unfallflucht: Zwölfjähriger Radfahrer leicht verletzt - Mühlheim am Main

(fg) Nach einer Unfallflucht am Dienstagabend an der Einmündung der Straßen "Bebraer Straße" / Friedensstraße zog sich ein zwölfjähriger Radfahrer leichte Verletzungen an seinem linken Knie zu, weshalb die Polizei nun nach dem Verursacher sucht. Dieser sei gegen 18.45 Uhr in einem silbernen Fahrzeug die Bebraer Straße entlanggefahren und habe beim Einfahren in die Friedensstraße den Radler übersehen. Der Zwölfjährige befand sich auf dem querverlaufenden Fahrradweg der Friedensstraße. Aufgrund der Kollision stürzte der Junge und verletzte sich leicht. Der Verursacher, es soll ein älterer Mann gewesen sein, fuhr mit seinem Auto davon. Am Rad fiel das Schutzblech ab, welches jedoch wieder montiert werden könne. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun nach Zeugen des Unfallgeschehens und bitten diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 zu melden.

5. Grauer Audi bei Parkplatzrempler beschädigt - Neu-Isenburg

(cb) Einen Sachschaden von schätzungsweise 1.800 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser am Montag einen grauen Audi Q2 beschädigte und anschließend flüchtete. Die Fahrzeugbesitzerin des grauen Wagens parkte diesen gegen 14.15 Uhr und musste bei ihrer Rückkehr, nur 15 Minuten später, feststellen, dass der Unbekannte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, die vordere Stoßstange sowie die Beifahrertür zerkratzte. Die Beamten in Neu-Isenburg nehmen sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

6. Audi bei Unfallflucht beschädigt - Neu-Isenburg

(cm) Bei der Polizei in Neu-Isenburg wurde am Dienstagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Ein schwarzer Audi Q3 war in der Schleussnerstraße, Ecke Siemensstraße auf einem Parkplatz gegenüber der Einfahrt zum Rewe-Markt abgestellt worden. Der Unfall ereignete sich demnach im Zeitraum zwischen 1 Uhr nachts und 15 Uhr nachmittags. Die Beifahrerseite des Audis war der Straße zugewandt und auf der Lackoberfläche der hinteren Beifahrertür waren langgezogene, dünne Kratzspuren sichtbar. Außerdem befanden sich kleine Dellen an der Tür. Möglicherweise war ein Fahrradfahrer für den Unfall verantwortlich gewesen. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Informationen angeben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der Polizeistation Neu-Isenburg zu melden.

7. Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung festgenommen: Auto aufgebrochen und mehrere Gegenstände gestohlen - Neu-Isenburg

(fg) Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte am Dienstagnachmittag einen mutmaßlichen Täter vorläufig fest, der zuvor unter anderem Kopfhörer aus einem in einer Tiefgarage eines Hotels in der Frankfurter Straße (190er-Hausnummern) geparkten VW gestohlen haben soll. Der 40-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt, musste zunächst mit zur Polizeistation und kam anschließend in die Gewahrsamszelle. Bereits am Vormittag hatte eine Streife den Einbruch und den nachfolgenden Diebstahl aus dem geparkten VW Golf aufgenommen. Um in das Innere des Wagens zu gelangen, soll der Tatverdächtige die hintere Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen haben. Aus dem Wagen wurden sodann ein Laser-Messgerät, ein Master-Kit-Tool, ein Werkzeugkoffer, vier hochwertige Brillen, eine Musikbox, Mobiltelefone, sowie die Kopfhörer gestohlen. Im Rahmen der Fahndung lokalisierte eine Streife den mutmaßlichen Täter. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fand die Streifenbesatzung Teile der mutmaßlichen Tatbeute auf. Zudem fanden sie andere Gegenstände, die möglicherweise aus weiteren Diebstählen stammen. Die aufgefundenen Gegenstände wurden allesamt sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an. Am geparkten VW entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die den Einbruch gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

8. Fahrradständer vor Wohnhaus durchtrennt: Hochwertiges E-Bike gestohlen - Neu-Isenburg

(fg) Unbekannte hatten es am Dienstag auf ein hochwertiges E-Bike der Marke Stevens abgesehen und sägten hierfür den Fahrradständer vor einem Wohnhaus in der Neckarstraße (10er-Hausnummern) mit einem bislang unbekannten Werkzeug komplett durch. Anschließend flohen die Täter mit dem E-Universe Plus FEQ im Wert von rund 4.600 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 1.30 und 6.40 Uhr. Das E-Bike wurde samt Fahrradschloss entwendet; womöglich haben die Diebe die Beute in ein Fahrzeug verladen. Der am Ständer entstandene Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

9. Versuchter Diebstahl von E-Bike - Neu-Isenburg

(cm) Am Dienstagabend versuchte ein unbekannter Täter im Hasenpfad in Zeppelinheim auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses ein E-Bike der Marke Victoria zu stehlen. Da die Wegfahrsperre aktiviert war, brach der Täter sein Vorhaben ab und ließ das Fahrrad im Wert von rund 1500 Euro am Tatort zurück. Er wurde von einer Überwachungskamera gegen 21.05 Uhr erfasst und trug zum Tatzeitpunkt einen Kapuzenpullover und Sneakers. Zeugen des versuchten Diebstahls melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

10. Betrüger gab sich als Stadt-Mitarbeiter aus - Rodgau / Dudenhofen

(cb) Als es am Montag, gegen 15.30 Uhr, an der Wohnungstür einer Rodgauerin in der Feldstraße klingelte, öffnete diese einem vermeintlichen Mitarbeiter der Stadt die Tür. Der zwischen 40 und 45 Jahre alte Mann mit dunklen, kurzen Haaren erzählte der Frau, dass er von der Stadt käme und Spenden für ein erkranktes Mädchen sammeln würde. Die Wohnungsinhaberin ließ den etwa 1,70 Meter großen schlanken Unbekannten, der eine Mütze aufhatte, in die Wohnung ein. In einem unbeobachteten Moment schnappte sich der Langfinger, der eine FFP-2 Maske und eine Sonnenbrille trug, eine Schmuckschatulle. Mit dem erbeuteten Schmuck im Wert von einigen hundert Euro flüchtete der Mann, der eine beige Jacke und blaue Jeans trug, in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Kripo-Hotline (Telefonnummer 069 8098-1234) um Zeugenhinweise.

11. Weißer Fiat geriet in Gegenverkehr: Zeugen gesucht! - Mainhausen / Zellhausen

(cb) Bei einem Unfall, der sich am Montag ereignete, entstand an zwei beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von etwa 20.000 Euro, nachdem ein Unbekannter in seinem weißen Fiat in den Gegenverkehr geraten war. Die Fahrerin eines braunes Meriva war gegen 17.05 Uhr auf dem Mainring unterwegs, als ihr plötzlich auf ihrer Fahrspur der weiße Fiat entgegenkam. Um nicht mit diesem zusammenzustoßen, wich die 59-jährige Opel-Lenkerin nach rechts aus. Hier kollidierte sie dann mit einem geparkten weißen Sprinter und beschädigte diesen. Der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Fiats setzte die Fahrt fort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte telefonisch (Telefonnummer 06182 8930-0) an die Polizei in Seligenstadt.

12. Wer hat den weißen VW touchiert? - Mainhausen / Zellhausen

(cb) Ein weißer VW Arteon, der am Fahrbahnrand der Friedensstraße (20er-Hausnummern) parkte, wurde durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher an der linken Fahrzeugseite touchiert? Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag und Dienstag. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Die Polizei in Seligenstadt ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und nimmt Zeugenhinweis unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Offenbach, 19.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell