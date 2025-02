Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an einem Pkw

Bad Hönningen (ots)

In der Tatzeit von Samstag, 22.02.2025 ab 21 Uhr bis Sonntag, 23.02.2025 bis 12:30 Uhr wurde ein Pkw auf dem Parkplatz an der Rheinallee unterhalb des dortigen Cafe`s in Bad Hönningen durch Lackkratzer beschädigt. Wer kann Angaben zur Tat machen? Hinweise bitte an die Polizei Linz am Rhein.

