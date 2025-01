POL-DN: Carport Brand in Merzenich

Nörvenich (ots) - Im Kreisverkehr an der L51 kam es am Mittwoch (22.01.2025) zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger aus Nörvenich war mit seinem Pkw in den Kreisverkehr eingefahren und dort mit dem Auto eines 64-Jährigen aus Zülpich kollidiert. Der Mann aus Nörvenich befuhr um 10:00 Uhr die L263 aus Fahrtrichtung Pingsheimer Straße kommend, in Richtung Nörvenich. Nach eigenen Angaben schätzte er beim Einfahren den Abstand zu dem bereits im Kreisverkehr ...

