LPI-GTH: Aufhebung Öffentlichkeitsfahndung

Eisenach (ots) - Heute gegen 09.30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Audi-Fahrer die Adam-Opel-Straße in Richtung Herrenmühlenstraße. Ein 18-Jähriger BMW-Fahrer fuhr in entgegengesetzter Richtung und wollte nach links in die Kasseler Straße einbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur frontalen Kollision, bei der die 23-jährige Beifahrerin des Audi leicht verletzt wurde. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

