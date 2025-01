POL-DN: Betrugsmasche über vermeintlichen Microsoft-Support - Polizei gibt Präventionstipps

Jülich (ots) - Am Kreisverkehr Kölnstraße/ Poststraße kam es am Mittwoch (22.01.2025) zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 74-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Eine 65-Jährige Autofahrerin hatte die Frau zu spät gesehen. Die Frau aus Linnich befuhr um 16:25 Uhr die Kölnstraße in Richtung des Kreisverkehrs. Aufgrund eines Rückstaus fuhr sie in im Kreisverkehr links an wartenden Fahrzeugen vorbei um anschließend in die Poststraße abzubiegen. Hierbei nahm ...

mehr