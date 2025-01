Polizei Düren

POL-DN: Fußgängerin angefahren

Jülich (ots)

Am Kreisverkehr Kölnstraße/ Poststraße kam es am Mittwoch (22.01.2025) zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 74-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Eine 65-Jährige Autofahrerin hatte die Frau zu spät gesehen.

Die Frau aus Linnich befuhr um 16:25 Uhr die Kölnstraße in Richtung des Kreisverkehrs. Aufgrund eines Rückstaus fuhr sie in im Kreisverkehr links an wartenden Fahrzeugen vorbei um anschließend in die Poststraße abzubiegen. Hierbei nahm sie die Fußgängerin aus Jülich, die in der Poststraße die Fahrbahn überquerte, zu spät wahr und es kam zur Kollision. Die 74-Jährige stürzte in der Folge auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei schwer. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

