Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Diebstähle aus Pkw in Inden

Inden (ots)

In der Nacht vom 20.01.2025 auf den 21.01.2025 wurden bei der Polizei drei Diebstähle aus Pkw angezeigt. Zudem wurden in den letzten Tagen wiederholt verdächtige Personen gemeldet, die sich geparkte Autos anschauten.

Die angegangenen Pkw waren in der Pommenicher Straße, in der Römerstraße und in der Straße "Am Wehebach" abgestellt. Den Besitzern fiel am Morgen des 21.01.2025 auf, dass Wertgegenstände entwendet worden waren. Aufbruchsspuren gab es nicht.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin:

- Achten Sie darauf, dass alle Türen und Fenster verschlossen sind, auch bei kurzer Abwesenheit. - Lassen Sie keine Geldbörsen, Taschen, technische Geräte oder andere Wertgegenstände im Auto liegen - weder sichtbar noch versteckt. - Stellen Sie Ihr Fahrzeug, wenn möglich, an gut beleuchteten und frequentierten Orten ab. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug, da es zusätzlich zu einem Wohnungseinbruch kommen könnte. - Melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei.

