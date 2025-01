Polizei Düren

POL-DN: Festnahme nach Taschendiebstahl

Düren (ots)

Am Dienstagmittag (21.01.2025) nahm die Polizei Düren drei Personen fest. Die drei Frauen im Alter von 46, 37 und 29 Jahren hatten zuvor auf dem Kaiserplatz einer 65-Jährigen die Geldbörse entwendet.

Eine 22-Jährige aus Düren hatte die drei Frauen bei ihrer Tat gegen 12.00 Uhr beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt - eine Beschreibung der drei Frauen lieferte sie gleich mit. Anschließend sprach sie die 65-jährige Geschädigte, die in Nideggen wohnhaft ist, an, woraufhin diese feststellte, dass ihre Geldbörse fehlte. Die Polizei traf die drei Frauen sowie die Zeugin und die Geschädigte kurz darauf am Kaiserplatz an. Die Zeugin schilderte, dass die drei Tatverdächtigen der 65-Jährigen, die mit einem Rollator unterwegs war, beim Einsteigen in einen Bus geholfen hätten.

Hierbei konnte sie beobachten, wie einer der drei Frauen die Geldbörse der 65-Jährigen an sich nahm und diese unter ihre Jacke steckte. Die Polizei nahm die drei Frauen, die in Köln wohnhaft sind und teilweise bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind, vorläufig fest.

