POL-DN: Einbruch in Tennishalle

Inden (ots) - In der Nacht vom 20.01.2025 auf den 21.01.2025 wurden bei der Polizei drei Diebstähle aus Pkw angezeigt. Zudem wurden in den letzten Tagen wiederholt verdächtige Personen gemeldet, die sich geparkte Autos anschauten. Die angegangenen Pkw waren in der Pommenicher Straße, in der Römerstraße und in der Straße "Am Wehebach" abgestellt. Den Besitzern fiel am Morgen des 21.01.2025 auf, dass Wertgegenstände ...

