POL-DN: Unfall im Kreisverkehr

Nörvenich (ots)

Im Kreisverkehr an der L51 kam es am Mittwoch (22.01.2025) zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger aus Nörvenich war mit seinem Pkw in den Kreisverkehr eingefahren und dort mit dem Auto eines 64-Jährigen aus Zülpich kollidiert.

Der Mann aus Nörvenich befuhr um 10:00 Uhr die L263 aus Fahrtrichtung Pingsheimer Straße kommend, in Richtung Nörvenich. Nach eigenen Angaben schätzte er beim Einfahren den Abstand zu dem bereits im Kreisverkehr befindlichen Pkw des 64-Jährigen aus Zülpich falsch ein. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. In der Folge wurde der Pkw des 19-Jährigen in Richtung der Verkehrsinsel geschoben und beschädigte ein dort angebrachtes Verkehrsschild. Der 64-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, ein Rettungswagen brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

