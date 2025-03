Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Josef Reiter ist neuer Leiter der Kriminaldirektion im Polizeipräsidium Südosthessen

Offenbach

(lei) Josef Reiter heißt der neue Leiter der Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums Südosthessen. Der Leitende Kriminaldirektor, der von 2016 bis 2017 bereits die Zentrale Kriminalinspektion (ZKI) in der Behörde führte, kehrt damit nach rund acht Jahren nach Offenbach zurück. "Ich treffe hier auf zahlreiche bekannte Gesichter und freue mich vor allem auf die neue Aufgabe und die Herausforderungen, die vor mir liegen", so der 52-Jährige.

Polizeipräsident Daniel Muth freut sich über die Neubesetzung dieser Spitzenposition: Der Behördenleiter würdigte Reiter bei seiner jüngst erfolgten Einberufung ins neue Amt als einen empathischen Teamplayer, der sich mit großer Leidenschaft seinem Beruf widmet, über hervorragendes Fachwissen sowie Weitblick verfügt und eine klare Linie für die polizeilichen Belange verfolgt.

Josef Reiter, der auf eine langjährige Karriere im Polizeidienst zurückblicken kann, begann seine Laufbahn 1994 im Polizeidienst von Baden-Württemberg. Im Jahr 2000 zog es ihn nach Hessen, wo er zunächst bis 2006 im Bereich der Rauschgiftfahndung im Polizeipräsidium Frankfurt tätig war. Nach seinem Studium zum höheren Polizeivollzugsdienst folgten weitere verantwortungsvolle Positionen, unter anderem als Kommandoführer beim Mobilen Einsatzkommando (MEK) und im Staatsschutz des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA). Zuletzt war Reiter fünf Jahre lang Abteilungsleiter im Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz.

"Ich freue mich, dass mir die Leitung der Kriminaldirektion übertragen wurde und bin für das Vertrauen, das dabei in mich gesetzt wird, sehr dankbar", sagt der neue Kripo-Chef. Eine stete Professionalisierung sowie eine noch bessere Vernetzung von fachlichen und technischen Kompetenzen ist Reiter in seiner neuen Funktion besonders wichtig: "Mir ist es ein großes Anliegen, die strategische Ausrichtung unserer Arbeit aktiv und verantwortlich mitzugestalten und die moderne, effektive Kriminalitätsbekämpfung gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen weiter voranzubringen." Letztendlich gelte es, die vielfältigen polizeilichen Herausforderungen im Verbund mit anderen Polizeipräsidien und dem Hessischen Landeskriminalamt sowie in enger Zusammenarbeit mit den Kräften der Schutzpolizei zu bewältigen, sagt der erfahrene Kriminalist. "Wir müssen uns stetig weiterentwickeln, denn die sich ständig verändernden Kriminalitätsphänomene erfordern von uns nicht nur Anpassungsfähigkeit und neue innovative Ideen, sondern auch den Einsatz modernster Technologien und methodischer Ansätze. Schließlich wollen wir den Kriminellen immer einen Schritt voraus sein", so Reiter.

Für seine neue Tätigkeit wünschen ihm Polizeipräsident Muth sowie alle Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Offenbach, 20.03.2025

