POL-FR: Emmendingen: Nicht zugelassener PKW mit gestohlenem Kennzeichen in Verkehrskontrolle

Freiburg (ots) - In der Nacht von Sonntag, 01.12.2024 auf Montag, 02.12.2024, wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Römerstraße zwei Kellerräume von unbekannter Täterschaft aufgebrochen. Aus einem Kellerraum wurde ein Spannungsmessgerät entwendet. Hier ist noch nicht bekannt, ob aus dem anderen Kellerraum auch etwas entwendet wurde. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle ...

mehr