Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Motorradfahrer mit diversen Verstößen festgestellt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Wochenende in Marl einen Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen, der zu schnell und mit gefälschten Kennzeichen unterwegs war, keinen Führerschein besitzt und einen Haftbefehl offen hatte.

Der 37-Jährige war in der Nacht auf Samstag, gegen 1.30 Uhr, auf der A52 bei Marl (kurz vor Marl-Hamm) aufgefallen, weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Gladbeck unterwegs war. Als die Polizisten den Motorradfahrer kontrollieren wollten, gab er zusätzlich Gas - und ignorierte die Anhalte-Zeichen. An der Abfahrt Marl-Hamm verließ er die Autobahn, fuhr über eine rote Ampel und konnte dann von den Beamten gestellt werden. Bei seiner Kontrolle fielen die weiteren Verstöße auf: Der Mann ohne festen Wohnsitz hatte einen Haftbefehl offen (Ersatzfreiheitsstrafe), besaß keinen Führerschein, die Kennzeichen am Motorrad waren gefälscht, so dass auch kein Versicherungsschutz bestand und der Fahrer hatte zuvor Drogen (vermutlich Cannabis) konsumiert. Außerdem droht ihm eine Anzeige wegen eines "verbotenen Kfz-Rennens" (Einzelrennen). Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Das Motorrad wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell