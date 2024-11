Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Drei Festnahmen nach Durchsuchung

Recklinghausen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus auf der Damaschkestraße konnte die Polizei am Freitagnachmittag Betäubungsmittel und mutmaßliches Diebesgut auffinden. Der Wohnungsinhaber wurde festgenommen. Gegen zwei weitere Personen lagen Haftbefehle vor. Zeugen hatten die Polizei darüber informiert, dass sich in der Wohnung des 43-Jährigen aus Castrop-Rauxel unter anderem Diebesgut befinden soll. Nachdem ein Beschluss vorlag, durchsuchten die Beamtinnen und Beamten die Wohnung. Sie fanden rund 15 Cannabispflanzen und diverse andere Betäubungsmittel. Weiterhin befanden sich gefährliche Gegenstände und eine größere Menge an mutmaßlichem Diebesgut (z.B. Werkzeuge) in der Wohnung und auch im Keller.

Alle Beweismittel wurden sichergestellt. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei konnte in der Wohnung zwei weitere Personen antreffen. Gegen einen 37-Jährigen, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, und gegen eine 36-Jährige aus Bochum lagen Haftbefehle vor. Beide wurden festgenommen und in eine JVA gebracht.

