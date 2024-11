Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann in Innenstadt beraubt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

In der Recklinghäuser Fußgängerzone ist in der Nacht auf Samstag ein 54-jähriger Mann aus Recklinghausen attackiert und bestohlen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er gegen 3.25 Uhr an der Straße Holzmarkt von einer Frau angesprochen. Kurz darauf sollen zwei Männer auf ihn losgegangen sein und ihm die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen haben. Der 54-Jährige sprach gegen 3.30 Uhr Polizeibeamte an, die gerade in der Nähe unterwegs war - und berichtete von dem Raub. Der alkoholisierte Recklinghäuser wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Täter konnte er nur grob beschreiben, sie hatten demnach eine dunkle Hautfarbe und sollen in Richtung Dorstener Straße/Elper Weg geflüchtet sein. Die Polizei sucht unter Tel. 0800/2361 111 Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen und/oder dem Vorfall selbst machen können.

