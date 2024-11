Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Haltern am See: Vermisste Jugendliche wieder da

Die Suche nach den drei vermissten Jugendlichen aus Marl und Haltern am See hat sich erledigt. Die drei Teenager (eine 14-Jährige aus Marl, eine 15-Jährige aus Marl und ein 15-Jähriger aus Haltern) konnten am Wochenende in Recklinghausen angetroffen werden. Sie sind wohlauf. Die Fahndungen werden hiermit zurückgenommen. Wir bitten vor allem die Fotos der Jugendlichen zu löschen. Außerdem danken wir an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Suche.

