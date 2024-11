Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Oberhausen: Auto gestohlen - Fahrer in Bottrop geschnappt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag drei Jugendliche nach einem Autodiebstahl festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Auto am Donnerstagmittag in Oberhausen (Osterfeld-West) gestohlen. Dank einer schnellen Alarmierung konnte der Audi wenig später (gegen 13.30 Uhr) auf dem Weg nach Bottrop festgestellt - und dann auf einem Baumarkt-Parkplatz an der Ruhrölstraße gefunden werden. Die Insassen versuchten zu flüchten und ignorierten die Anhalte-Zeichen der Polizei. Bei dem Fluchtversuch fuhr der Fahrer über Parkplatzbegrenzungen und Bordsteine, wodurch auch das Auto beschädigt wurde. Die Insassen versuchten dann auch zu Fuß zu flüchten, kamen aber nicht weit. Die drei Tatverdächtigen wurden schließlich gestellt: Zwei sind 16 Jahre alt, einer ist 17 (mutmaßlicher Fahrer). Sie kommen aus Oberhausen, Gladbeck und Dorsten. Die drei Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen - und zur Wache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre jeweiligen Eltern übergeben. Das Auto wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell