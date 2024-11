Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Frau bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag um 13:20 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Sickingmühler Straße - dabei wurde eine 65-Jährige Anwohnerin schwer verletzt.

Einsatzkräfte retteten die Frau zuvor aus der Brandwohnung. Ein Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte den Brand. Die Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar und wurde beschlagnahmt und versiegelt. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Straße teils gesperrt. Die Brandursache steht noch nicht fest. Zur Schadenshöhe können ebenfalls noch keine Angaben werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell