Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Frau wird von Einbrechern geweckt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Auf der Polsumer Straße sind in der vergangenen Nacht (von Donnerstag auf Freitag) unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen, obwohl die Bewohnerin zu Hause war. Die Seniorin hatte zwar beim Zubettgehen eine offene Tür bemerkt, sich aber nichts weiter dabei gedacht. Gegen Mitternacht wurde sie dann plötzlich aus dem Schlaf gerissen - zwei unbekannte Männer standen in ihrem Schlafzimmer und fragten nach Geld. Die Frau drückte sofort ihren "Hausnotruf", woraufhin auch die Polizei verständigt wurde. Die Männer verschwanden währenddessen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, allerdings sind mehrere Schränke und Räume durchsucht worden. Eine nähere Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Angaben zu Tatverdächtigen machen können. Wer etwas weiß oder gesehen hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

