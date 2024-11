POL-RE: Marl: Zeuge erwischt Einbrecher

Recklinghausen (ots) - In der Recklinghäuser Fußgängerzone ist in der Nacht auf Samstag ein 54-jähriger Mann aus Recklinghausen attackiert und bestohlen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er gegen 3.25 Uhr an der Straße Holzmarkt von einer Frau angesprochen. Kurz darauf sollen zwei Männer auf ihn losgegangen sein und ihm die Geldbörse aus der ...

mehr