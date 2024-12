Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fußgänger angefahren - Unfallbeteiligter gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Freitag, 29.11.2024, gegen 13:30 Uhr, ist es beim Bahnhofsplatz in Bad Säckingen bei einem Parkvorgang zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen. Ein unbekannter Autofahrer soll dabei rückwärts gefahren sein, um in eine Parklücke einzufahren. Dabei wäre es zum Kontakt mit einem 72jährigen Fußgänger gekommen. Der Fußgänger stürzte zu Boden und sei durch anwesende Passanten versorgt worden. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle. Der 72jährige wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Danach begab sich dieser zur Polizei. Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen, 07751 8963-0, führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Bad Säckingen, 07761 934-0, rund um die Uhr entgegen.

