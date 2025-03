Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall auf Waschanlagengelände - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet Zeugen, die Angaben zu einem Unfall machen können, um entsprechende Hinweise: Am Montag (10.3.), um 10.15 Uhr fuhr ein 86-Jähriger aus Warendorf mit seinem Mercedes auf das Gelände einer Waschanlage an der Füllenbruchstraße. Diese war allerdings außer Betrieb und der Mann konnte nicht in die Anlage einfahren, sondern befand sich mit seinem Mercedes auf der Zufahrt. Hinter ihm fuhr ein weiterer Pkw auf die Waschanlage zu. Um dem Fahrer dieses Autos zu signalisieren, dass die Anlage geschlossen hat, stieg der 86-Jährige aus seinem Auto. Wenige Augenblicke später wurde er jedoch von seinem Auto erfasst. Das Fahrzeug rollte in angrenzendes Buschwerk. Bei dem Unfall wurde der Mercedes-Fahrer schwer verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen und bittet den Fahrer des zweiten Fahrzeugs oder Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell