POL-HF: Unbekannte beschädigen Solarmodule - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots) - (jd) Am Freitag (7.3.) kam es gegen 19.20 Uhr zu einer Detonation in einem Kanal an der Jägerortstraße. Mehrere Schachtdeckel der Kanalisation wurden in Folge der Explosion aus ihren Verankerungen gedrückt. Sie konnten später teils mehrere Meter entfernt festgestellt werden. In zwei nahegelegenen Betonschächten wurde abgebranntes Holz vorgefunden, ...

mehr