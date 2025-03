Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - Motorradfahrer leicht verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall wurde am Samstag (8.3.), um 15.19 Uhr ein 32-jähriger Motorradfahrer aus Willebadessen leicht verletzt. Der Mann fuhr mit seiner Kawasaki auf der Herforder Straße in Richtung Exter. Unmittelbar vor ihm fuhr ein 64-jähriger Bielefelder mit seinem Dacia. Dieser bremste sein Fahrzeug im Einmündungsbereich zur Bonneberger Straße ab, um einen Rettungswagen passieren zu lassen. Dem 32-Jährigen gelang es nicht, sein Motorrad rechtzeitig abzubremsen und er fuhr auf den Dacia auf. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte er auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Mittels eines Rettungswagens wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro.

