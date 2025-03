Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Explosion in Kanalisation - Polizei ermittelt gegen vier Tatverdächtigte

Vlotho (ots)

(jd) Am Freitag (7.3.) kam es gegen 19.20 Uhr zu einer Detonation in einem Kanal an der Jägerortstraße. Mehrere Schachtdeckel der Kanalisation wurden in Folge der Explosion aus ihren Verankerungen gedrückt. Sie konnten später teils mehrere Meter entfernt festgestellt werden. In zwei nahegelegenen Betonschächten wurde abgebranntes Holz vorgefunden, ebenso wie ein Kanister mit brennbarer Flüssigkeit. Die Höhe des Sachschadens, der durch die Explosion unter anderem im Kanalsystem verursacht wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen hatten den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber angegeben, dass sich eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe des Tatorts aufgehalten hat. Sie konnten im Verlauf des Wochenendes durch Beamte der Kriminalpolizei Herford ermittelt werden. Gegen diese vier Jugendlichen werden nun Ermittlungen wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, vorsätzlicher Brandstiftung sowie Sachbeschädigung geführt. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats der Polizei Herford dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell