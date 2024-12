Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Boisheim: Unbekannte werfen Flasche auf Linienbus - Scheibe kaputt

Viersen-Boisheim (ots)

Am Samstagabend um kurz vor 19.30 Uhr ist eine Streifenwagenbesatzung nach Boisheim zur Nettetaler Straße gerufen worden. Ein Busfahrer der Linie SB84 zum Doerkesplatz nach Lobberich hatte die Einsatzkräfte gerufen. Er war gerade an der Haltestelle Boisheim Bahnhof wieder angefahren, als er einen lauten Knall hörte, den er zunächst nicht zuordnen konnte. Dann sah er, dass eine Scheibe beschädigt war. Zum Glück hatten sich zu diesem Zeitpunkt außer ihm nur noch zwei Frauen in dem Bus aufgehalten, die aber im hinteren Teil saßen, während die beschädigte Scheibe vorne war. Es wurde niemand verletzt. Ursache war eine Glasflasche, die die Einsatzkräfte dann auch im vorderen Bereich des Busses fanden. Diese war von Unbekannten vor das Fenster geworfen worden. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeuginnen oder Zeugen. Wer kann Hinweise darauf geben, wer diese Flasche am Samstagabend auf den Bus der Linie SB84 geworfen hat? Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (1082)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell