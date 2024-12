POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Nach Alleinunfall - Autofahrerin muss zur Blutprobe

Viersen-Süchteln (ots) - In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte in einen Weihnachtsmarktstand auf der Hochstraße in Süchteln ein. Die Einbrecher stahlen neben einer Fritteuse auch ca. 100 Meter Stromkabel. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Dülken über die 02162/377-0. /wg (1078) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen ...

